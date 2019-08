Bromfietser ten val en lichtgewond door onoplettende bestuurder Bart Boterman

24 augustus 2019

19u19 0 De Panne In de Duinhoekstraat in De Panne is donderdagnamiddag een 16-jarige bromfietser ten val gekomen door een onoplettende bestuurder.

Die kwam van de parking van een horecazaak gereden en had de bromfietser niet gezien. De bromfietser moest uitwijken en ging hard in de remmen waardoor hij ten val kwam. Een aanrijding is er niet geweest. Het voertuig reed verder, maar het is niet duidelijk of de bestuurder de bromfietser had zien vallen. Het slachtoffer, een 16-jarige Franse onderdaan, raakte lichtgewond.