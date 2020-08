Brandweer rukt uit voor vergeten kookpot op fornuis Siebe De Voogt

18 augustus 2020

15u39 4 De Panne In de Emile Verhaerenlaan in De Panne was dinsdagmorgen even vrees voor een appartementsbrand. Een vergeten kookpot op een fornuis bleek uiteindelijk de boosdoener.

De brandweer werd rond 10.30 uur opgeroepen voor een brand in een appartement langs de Emile Verhaerenlaan. Ter plaatse bleek van een echte brand geen sprake te zijn. De bewoonster moest volgens de politie Westkust dringend weg en was vergeten een kookpot van het vuur te halen. Haar vergetelheid zorgde voor flink wat rookontwikkeling in het appartement. De brandweer had de situatie snel onder controle. Evacuaties bleken uiteindelijk niet nodig.