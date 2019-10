Brandweer rukt uit voor brand aan luifel van restaurant Bart Boterman

16 oktober 2019

17u12 0 De Panne De brandweer diende woensdagnamiddag uit te rukken voor een brandje bij restaurant Benelux in de Nieuwpoortlaan in De Panne. Het motortje van een luifel aan de gevel was beginnen branden.

De brandweer had het incident vrijwel meteen onder controle. “Uiteindelijk was de schade miniem en is enkel een stuk plastic van de luifel weggesmolten. De oorzaak was wellicht dat het motortje van de luifel dat bleef draaien door een defect en oververhitte”, zegt kapitein Luc Brouckxou van De Panne. Het restaurant kan gewoon open blijven.