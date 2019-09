Brandweer en politie halen man uit Duinkerkevaart Bart Boterman

26 september 2019

15u33 0 De Panne In de Smekaertstraat in Adinkerke, naast de Duinkerkevaart, is donderdagmorgen iets over 7 uur een persoon uit de vaart gehaald door politie en brandweer.

De man werd naar het ziekenhuis in Veurne overgebracht en ook de MUG was ter plaatse gekomen. De toestand van de man is niet zorgwekkend. Hij zou in de gracht zijn gesukkeld, maar in welke omstandigheden is onduidelijk en wordt onderzocht.