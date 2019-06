Brandweer bevrijdt fuifganger uit... werftoilet zonder klinken Jelle Houwen

23 juni 2019

11u12 6

Een fuifganger beleefde zaterdagnacht enkele hachelijke momenten toen hij plots opgesloten bleek te zitten in een werftoilet in De Panne. Rond 2.40 uur wilde een jongeman, die wellicht al iets te veel gedronken had, een plasje maken toen hij van een fuif kwam aan de surfclub in De Panne.

Voor zijn plasje koos hij een werftoilet uit die in de buurt stond. Daarna merkte hij echter op dat hij opgesloten zat. Volgens de jongeman bleken de klinken van het toilet plots verdwenen te zijn. Het is onduidelijk of onbekenden met de jongeman een grap wilden uithalen of dat de fuifganger niet gezien had dat er nooit klinken hingen aan het toilet.

In ieder geval zat hij opgesloten in het toilet en restte er niets anders dan de brandweer te bellen. Die brak het toilet open en kon de jongeman na een half uur uit zijn positie bevrijden. Ook de politie kwam langs om een pv op te stellen.