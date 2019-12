Brandstichting in gebouw op verlaten camping Zeepark Bart Boterman

09 december 2019

11u25 0 De Panne In de Nieuwpoortlaan in De Panne is zondagnamiddag brand gesticht in een leegstaand gebouw op de voormalige camping Zeepark. Getuigen zagen rookontwikkeling komen uit een van de hoofdgebouwen en verwittigden de hulpdiensten.

De brandweer spoedde zich ter plaatse en stelde vast dat er wat rommel en dekens in brand stonden. Het vuur was snel onder controle. Volgens de politie Westkust gaat het met zekerheid om brandstichting, maar voorlopig zijn er geen verdachten bekend. Mogelijk gaat het om krakers of hangjongeren. Het gebouw van twee verdiepingen hoog liep rookschade op, maar moet sowieso tegen de vlakte. Op de site komt een nieuw project met 200 vakantiewoningen.