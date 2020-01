Boer Andy van Hoeve Paepehof is één van de 47 West-Vlaamse ambassadeurs GUS

24 januari 2020

14u13 0 De Panne Uit 300 West-Vlaamse handelaars koos OC West er 47 die zich ambassadeur mogen noemen van de campagne ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’. Voor De Panne is dat Andy Vandenbon van Hoeve Paepehof.

Het was de tweede keer dat OC West, een organisatie die ondernemerschap stimuleert, zo’n verkiezing organiseerde. Het wil daarmee het belang van lokaal kopen in de kijker zetten. Via www.ikkooplokaal.be probeerden meer dan 300 handelaars zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Ruim 18.000 mensen deden dat en de 47 met de meeste voorkeurstemmen achter hun namen kregen de titel.

Hoeve Paepehof, gelegen in de Moerensteenweg in Adinkerke, is een authentieke boerderij uit 1869 die Andy Vandenbon heeft uitgebouwd tot een kinderboerderij met horecazaak. Zowel buiten als binnen is er ruimte genoeg om te ravotten en de ouders kunnen ondertussen genieten van één van de honderd bieren, gin’s of koffies. “Ik ben blij met deze erkenning”, reageert Andy. “Het is een bekroning voor het werk van het voltallige team.” De boerderij is tot 6 februari gesloten. Daarna is het uitkijken naar de jaarlijkse lammetjesdag de tweede zondag van maart.