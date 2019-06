Boeken ruilen in Adinkerke en De Panne GUS

29 juni 2019

07u06 4 De Panne De gemeente De Panne onthulde twee ruilbibs op de hoek van de Stations- en Dorpsstraat in Adinkerke en bij de Sint-Pieterskerk in De Panne. Je kiest een boek en zet er een ander in de plaats.

Wil je deze zomer een leuk boek lezen op het strand? Piep dan eens in een van de twee ruilbibs die de gemeente De Panne heeft geplaatst. “We willen onze inwoners, maar ook toeristen, aanmoedigen om een boek in de ruilbib te plaatsen en er een mee te nemen. Zo zal het aanbod regelmatig veranderen”, legt schepen Nicolas Luyssen (Het Plan-b) uit. “Het is niet de bedoeling dat je er alleen maar boeken achterlaat of de hele kast leegrooft. Omwonenden zullen regelmatig langs lopen om de boeken te klasseren en ’s avonds het luik te sluiten. Het is niet de bedoeling dat mensen de ruilbib gebruiken om geleende bibliotheekboeken terug te bezorgen. Daarvoor moeten ze nog altijd naar de bibliotheek.” De ruilbibs zijn opgezet door de bibliotheek van De Panne onder leiding van Christophe Coffyn.