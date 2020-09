Bloemen en afscheidstekst voor moordslachtoffer bij kapperszaak in Sloepenlaan Bart Boterman

10 september 2020

09u26 0 De Panne De moord in De Panne van vorige week heeft voor heel wat beroering gezorgd in De Panne, niet in het minst bij vrienden en kennissen van slachtoffer Alban D. (32). Bij de kapperszaak in de Sloepenlaan waar de moord zich voltrok, hebben verschillende mensen bloemen, een kaars of afscheidstekst achtergelaten.

“Alban, waar je ook bent, we zullen je allemaal missen kerel! Waarom toch? Je had echt je hart op de juiste plaats! Ik zal je nooit vergeten lieve vriend. Ik zal blijven denken aan al je zotte, gekke dingen waarmee we zo gelachen hebben. Vaarwel Aboubou”, schreef vriendin Amelia. De plaats is nog steeds in beslag genomen door de politie. Dinsdag komt de verdachte voor de raadkamer, waar de aanhouding wellicht verlengd zal worden.