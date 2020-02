Bijzonder koopje op online veiling: Plopsawagen Holiday Park aangeboden voor 220 euro GUS

12 februari 2020

13u25 19 De Panne Op de veilingwebsite vavato.com staat een Plopsawagen van het Duitse pretpark Holiday Park te koop. De bieding staat momenteel op 220 euro. De veiling wordt op 18 februari afgesloten. Starten doet de auto niet meer, opvallen des te meer.

Het gaat om een knalroze Chrysler Stratus Cabrio. De lederen bekleding heeft zijn beste tijd gehad en er zijn ook geen autodocumenten verkrijgbaar. De sleutels zijn beschikbaar, maar starten doet de auto niet. De wagen staat momenteel in het Europark Noord in Sint-Niklaas. Goedkoop is het voertuig voorlopig wel. Het veilingbedrag staat op 220 euro, maar bieden kan nog tot 18 februari. “De stickers van ons Duitse park moeten wel nog van de wagen vooraleer hij verkocht wordt”, benadrukt Plopsa-ceo Steve Van den Kerkhof. “Het is één van de laatste oude wagens die tot een paar jaar geleden nog meereden in de Plopsaparade. Een tiental Belgische wagens is ondertussen geveild voor toch enkele duizenden euro’s per voertuig. De opbrengst van de veiling gaat in een apart fonds dat we gebruiken om goede doelen te steunen.”