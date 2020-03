Bezoek de pasgeboren lammetjes op Hoeve Paepehof Gudrun Steen

04 maart 2020

09u00 0 De Panne Nu zondag 8 maart zet Andy Vandenbon zijn kraamkliniek open tijdens de jaarlijkse lammetjesdag. De vzw Adinkerkse Kinderboerderij maakt er een beleefevenement van.

“De stal is goed gevuld met lammetjes, kleine geitjes, een kalfje en konijntjes”, zegt Andy. Oude ambachten zoals een schapenscheerder en spinster zijn aanwezig, leden van de schapen- en geitenbond delen leuke weetjes en ook de compostmeester doet dat. In de namiddag neemt boswachter Johan je mee naar het natuurgebied Garzebekeveld voor een deugddoende wandeling. Kinderen kunnen zich niet alleen tussen de dieren uitleven maar ook tijdens de creatieve workshops. Verschillende lokale verenigingen en vrijwilligers helpen daaraan mee. Tot slot vindt tijdens de lammetjesdag de artiestendag plaats met een dertigtal kunstenaars. De internetradio Sea Radio De Panne zendt live uit. Iedereen is zondag vanaf 10.30 uur welkom op de boerderij gelegen tussen de Veldstraat en de Moeresteenweg. Wie gratis een stand wil opzetten rond natuur, vrije tijd of onthaasten kan nog steeds contact opnemen met boer Andy op 0477 41 56 56.