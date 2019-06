Bewoonster dient klacht in na vals abonnement bij Proximus Jelle Houwen

Een bewoonster uit De Panne schrok zich zaterdagmiddag plots een hoedje toen ze een deurwaarder aan haar deur kreeg. Die vertelde haar dat er heel wat onbetaalde facturen waren van Proximus en leverde haar een dagvaarding af. De vrouw viel uit de lucht want is helemaal geen klant bij Proximus. Het bleek dat iemand op haar naam een abonnement had afgesloten maar die niet betaalde. De vrouw diende klacht in bij de politie voor verder onderzoek.