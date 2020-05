Bewonerskaarten voor wie in Dynastielaan woont vanaf 1 juli verkrijgbaar Gudrun Steen

15 mei 2020

07u36 11 De Panne Mensen met een woonst of tweedeverblijf in de Dynastielaan in De Panne kunnen vanaf 1 juli bewonerskaarten aankopen. Daarmee kunnen ze in de betaalzone parkeren.

Vorig jaar vernieuwde de gemeente De Panne het parkeerbeleid. Het deelde de gemeente in zones in, met als grootste verandering één uur gratis parkeren. Een andere verandering was de uitbreiding van de betaalzone naar de Dynastielaan. Daarop kwam veel reactie en nu beslist de gemeente om in die straat, alsook in de zijstraten van de Dynastielaan, te werken met bewonerskaarten. Het gaat om een virtuele parkeerkaart die een externe firma zal controleren op basis van de nummerplaat. Per nummerplaat betaalt de bewoner of tweedeverblijver 100 euro. Er zijn maximum twee parkeerkaarten per woongelegenheid. Burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) en schepen van Parkeerbeleid Stéphane Buyens (ACT!E) benadrukken dat het invoeren van bewonerskaarten in de Dynastielaan en zijn zijstraten een test is. Bij een positieve evaluatie wordt het mee opgenomen in een globaal parkeerplan dat in 2022 klaar moet zijn. Buyens sluit niet uit dat bewonerskaarten ook in andere straten zullen ingevoerd worden.