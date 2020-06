Bestuurder op autosnelweg kan nog net afrit nemen wanneer rook uit motorkap komt: auto volledig uitgebrand Bart Boterman

17 juni 2020

13u45 0 De Panne Aan de afrit van de E40 in Adinkerke is woensdag iets over 11 uur een auto volledig uitgebrand. Er vielen geen gewonden.

De bestuurder reed op de E40 richting Frankrijk en merkte plots dat er een rookpluim uit zijn motorkap kwam. Hij nam de afrit Adinkerke, zette zijn wagen nog aan de kant tussen de afrit en de rotonde en belde de hulpdiensten. “Toen wij de autosnelweg opdraaiden, was de rookpluim al zichtbaar”, zegt kapitein Rik Breem van de brandweerpost Veurne. “Bij aankomst stond de wagen, een Citroën, volledig in lichterlaaie. De brand was snel onder controle maar de auto is uiteraard hopeloos verloren”, aldus Rik Breem. De bestuurder moest toekijken hoe zijn auto in vlammen op ging. Aan de basis van de autobrand zou een technisch defect liggen. Door het incident ondervond het verkeer aan het op-en-afrittencomplex in Adinkerke enige hinder.