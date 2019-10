Bestelwagen ramt 30 meter vangrail langs E40 nadat chauffeur in slaap valt Mathias Mariën

24 oktober 2019

10u44 1 De Panne Langs de E40 in Adinkerke gebeurde donderdagochtend ter hoogte van de afrit een zwaar verkeersongeval met een bestelwagen.

De Litouwse bestuurder reed richting Frankrijk en verloor even voor 7 uur de controle over het stuur. Daarbij reed de man verschillende verkeersborden aan en ramde een dertigtal meter vangrail. Uiteindelijk kwam de bestelwagen tot stilstand in de berm. Volgens de vaststellingen van de politie viel de chauffeur in slaap achter het stuur. Hij raakte ondanks de zware crash niet gewond. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen.