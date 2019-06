Beruchte tafelschuimster betaalt kaaskroketjes niet: 3 maanden cel en 1.600 euro boete Jelle Houwen

28 juni 2019

10u56 0 De Panne Drie maanden cel en een effectieve geldboete van liefst 1.600 euro. Zoveel moet de 49-jarige beruchte tafelschuimster Nadine W. ophoesten voor een bordje onbetaalde kaaskroketten en een koffie van om en bij de 15 euro.

Die nuttigde ze op 28 april in Casa Nostre in De Panne. Met het nieuwe vonnis is de totale celstraf voor W. nu opgelopen tot 88 maanden cel, meer dan 7 jaar dus. Haar totale geldboete bedraagt ook al haast 25.000 euro. Het is voorlopig het laatste vonnis voor W.: enkel in september hangt haar nog een extra straf boven het hoofd. Zoals gekend is de vrouw nog steeds op vrije voeten omdat ze wettelijk gezien nog niet aangehouden kan worden. Voor dergelijk misdrijf kan dat nooit op het moment dat ze gepleegd worden omdat de maximumstraf per inbreuk telkens te laag is. Dus was het wachten tot de vrouw meer dan 3 jaar effectieve celstraf had staan, pas dan kan ze aangehouden en opgesloten worden. Intussen is ze dat al ruimschoots voorbij maar omdat ze 40 dagen tijd heeft om in beroep te gaan tegen haar straffen is het wachten tot die termijn voorbij is. Haar eerste vonnissen werden intussen al enige tijd geleden uitgesproken. De verwachting is dat Nadine W. vanaf halfweg juli opgesloten kan worden. Het is dé hoop van de horecazaken aan de kust, want de vrouw – die naar het schijnt wel beseft dat wat ze doet strafbaar is – gaat haast elke dag verder. Ze pleegde al meer dan 120 feiten.