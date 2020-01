Bennet Demeulenaere (25) schuldig aan doodslag op z’n vijf weken oude dochtertje Romy Siebe De Voogt

16 januari 2020

19u06 22 De Panne In het Brugse assisenhof is Bennet Demeulenaere (25) uit Adinkerke schuldig verklaard aan doodslag op z’n vijf weken oude dochtertje Romy. De jury had nog geen twee uur nodig om tot een arrest te komen. Na het verdict over de schuldvraag volgen de pleidooien over de strafmaat.

Het hof van assisen oordeelde dat de beweringen van Demeulenaere, dat hij handelde in paniek toen hij z’n dochtertje Romy op 1 januari 2018 dooreen schudde, niet aannemelijk zijn. “Het niet meer reageren na een val uit de zetel is voor het hof ongeloofwaardig”, klonk het. “Het verhaal is bovendien onverenigbaar met de bevindingen van de wetsdokter. Hoewel de beschuldigde beweerde in paniek te zijn geweest, maakte hij niet onmiddellijk de moeder van Romy wakker. Hij verwittigde ook niet de hulpdiensten. Zijn neef, die kort na de feiten de woning binnenkwam, stelde bij hem enkel bedruktheid vast en geen staat van paniek.”

Bennet Demeulenaere wist volgens het hof hoe hij moest omgaan met jonge kinderen. “De beschuldigde was vertrouwd met de zorg voor jonge baby’s en wist dat het hardhandig schudden van een baby potentieel dodelijke letsels kon teweegbrengen. Hij werd herhaaldelijk onderbroken door de geluidjes van Romy en heeft haar opzettelijk hardhandig dooreengeschud. Hij kende daarbij de kwetsbaarheid van jonge baby’s. Er bestaat niet de minste twijfel dat de beschuldigde op het moment van het schudden het oogmerk had om Romy te doden.” Het hof verwees daarbij naar de intensiteit van het schudden. Demeulenaere verklaarde zelf dat het om hard schudden ging. “Het feit dat de beschuldigde onmiddellijk spijt had van z'n handelen, doet aan dat oogmerk tot doden geen afbreuk.”

Na het arrest over de schuldvraag zijn de debatten begonnen over de strafmaat. Bennet Demeulenaere riskeert voor doodslag 30 jaar opsluiting.