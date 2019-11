Ben je single? Dan mag je dit weekend aan kindertarief naar Plopsaland GUS

08 november 2019

14u45 7 De Panne Op 11 november is het officieel Singles Day. Bij Plopsaland De Panne maken ze daarvan een singles weekend. Alle vrijgezellen mogen aan kindertarief binnen nu zater- , zon- en maandag.

“We spelen voor het eerst in op die themadag”, zegt Charlotte Depuydt, marketing manager van Plopsa Group. “Elk jaar zetten we een grote kortingsactie op voor Valentijn in februari. Nu vonden we dat het tijd was om alle singles in de bloemetjes te zetten. Zij mogen binnen aan 12,5 euro, net zoals hun kinderen. Hét moment dus om andere single ouders te leren kennen en wie weet bloeit er wel iets moois. We vertrouwen de bezoekers als ze zeggen dat ze vrijgezel zijn. We gaan ervan uit dat de meeste gezinnen samen toekomen en zich niet gaan opsplitsen. Dit weekend verzorgen kabouters Plop en Klus een liveshow en komt de Sint langs. Vanaf dit weekend start ook Winter Magic met het lichtsculpturenfestival en de gratis schaatspiste als hoogtepunten.” De actie voor de singles is wel enkel geldig in de webshop van Plopsaland De Panne met de promocode ‘SINGLE’.