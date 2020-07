Bejaarde man (92) opgesloten in eigen kamer wanneer hij inbreker betrapt Bart Boterman

20 juli 2020

16u07 0 De Panne In de Smekaertstraat in Adinkerke werd een 92-jarige man maandagmorgen rond 9 uur geconfronteerd met een inbreker in zijn slaapkamer.

De hoogbejaarde bewoner ging ’s morgens naar de stallen op zijn erf om de paarden eten te geven. Nadien keerde hij terug naar zijn huis en ging hij de slaapkamer binnen. Daar trof hij een inbreker aan. De dief rende weg, sloeg de deur dicht en deed die op slot. De bewoner zat zo opgesloten in zijn eigen kamer. De bejaarde man slaagde er volgens de politie uiteindelijk in om via het raam te ontsnappen en de politie te bellen.

De dader was inmiddels al gevlucht. De buit betrof een portefeuille en een geldsom. De politie is een onderzoek gestart. De bewoner bleef ongedeerd.