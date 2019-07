Auto meegesleurd door kusttram, inzittenden komen met schrik vrij Bart Boterman

30 juli 2019

14u04 22 De Panne Bij het Pierre Bortierplein in De Panne is dinsdagvoormiddag een ongeval gebeurd tussen een personenwagen en de kusttram. Het bestuurster wilde rond 11.30 uur de sporen oversteken maar had de kusttram richting Knokke niet zien aankomen. Het voertuig werd in de flank gegrepen en enkele meters meegesleurd.

In de wagen zaten drie Waalse dames. Volgens de politie Westkust liep niemand van hen zware verwondingen op. Wel diende de brandweer hen te bevrijden omdat de deuren ingedeukt waren en het drietal in eerste instantie niet uit het voertuig raakte. “Tijdens het incident waren er enige vertragingen en liep het tramverkeer verder over enkel spoor. Na een uur waren de sporen opnieuw vrij en verliep het tramverkeer weer normaal. Er waren wel nog enkele gevolgvertragingen", zegt Inge Debruyne, woordvoerster van De Lijn. Ook de tram in kwestie raakte vooraan beschadigd.

“Wees altijd erg alert in de buurt van tramsporen. Trams kunnen uit beide richtingen komen en zijn niet in de mogelijkheid om meteen volledig te stoppen wanneer een auto of voetganger de sporen oversteekt”, voegt Inge Debruyne nog toe.