Auto belandt in de gracht langs de E40, bestuurder nergens te bespeuren Bart Boterman

04 maart 2020

19u00 6 De Panne Op de E40 in Adinkerke richting Calais is woensdag in de vooravond een Renault Clio in de gracht beland. De hulpdiensten rukten uit naar het voertuig maar troffen niemand meer aan.

Het ongeval gebeurde rond 17.30 uur, tussen de afrit en oprit van Adinkerke. Andere automobilisten belden de noodcentrale toen ze het voertuig in de gracht zagen duiken. Ziekenwagen en politie snelden ter plaatse. Er werd nog onder het voertuig en verderop in de gracht gezocht, maar er werd geen bestuurder aangetroffen. De Renault Clio met Franse nummerplaat was immers niet verzekerd. Wellicht sloeg de bestuurder op de vlucht om zich aan de vaststellingen te onttrekken. Garage Vansteenland uit Koksijde stond in voor signalisatie en de takeling van het voertuig.