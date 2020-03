Atheneum Calmeyn wil dat alle leerlingen digitaal les kunnen volgen en zoekt computers Gudrun Steen

24 maart 2020

15u27 0 De Panne Van de 150 leerlingen in Atheneum Calmeyn in De Panne hebben er al zeker zeventien geen computer of laptop. Voor hen is het momenteel extra moeilijk nu de taken uitsluitend digitaal verspreid worden. De school start daarom een inzamelactie van computers.

“Al onze leerlingen blijven thuis momenteel. Niemand vroeg opvang”, schetst directeur Ine Lievens. “Er komen er wel naar school om hun boeken, mappen en materiaal. Wie geen laptop of computer heeft, zit in de rats. De vier bruikbare schoollaptops zijn allemaal uitgeleend maar we hebben er nog te kort. Via Telenet kunnen we voor hen wel wifi regelen maar dan nog is het niet eenvoudig om enkel met een smartphone te werken. In een aantal gevallen versturen we momenteel postpakketjes zodat iedereen zijn of haar taken kan maken. Daarom hebben we een inzamelactie opgezet. Wie dus nog een werkende laptop heeft, mag die steeds komen brengen mits vooraf een afspraak te maken. Ondertussen gaat het schoolleven digitaal verder. Ook voor de praktische richtingen zoals onze kappers- en hotelrichting is dat het geval. Het is dan dikwijls creatief nadenken. Leerlingen maken foto’s van hun kapsel en mailen die door naar de leerkracht. De hotelleerlingen maken filmpjes en worden zo verder begeleid.”

De school is bereikbaar op 0493 40 38 81.