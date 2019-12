Astrid Lafaut kweekt zelfvertrouwen door mee te doen aan Miss Exclusive GUS

17u06 0 De Panne Astrid Lafaut (17) uit De Panne veroverde het gouden ticket voor de finale van Miss Exclusive op 25 januari in Knokke. Niet evident als je weet dat Astrid niet veel zelfvertrouwen heeft en daarvoor naar een aangepaste school gaat.

Astrid studeert public relations en onthaal aan de erkende privéschool Leerwijzer in Oostduinkerke. Daar richten ze zich op jongeren die in het klassieke onderwijs niet aan hun trekken komen. Dat gaat zowel om mensen met leermoeilijkheden als om zij die geen motivatie of zelfvertrouwen hebben of die door topsport niet naar het normaal onderwijs kunnen. “Ik zit in Oostduinkerke op internaat en heb mijn draai gevonden in deze school”, reageert Astrid. “Ik ben onzeker over mezelf en sta veel liever in de schaduw dan op het podium. Net om die eigenschappen te veranderen doe ik mee aan Miss Exclusive. Ik ben ook geïnteresseerd in alles wat met mode te maken heeft. Na een casting in Brussel kreeg ik meteen een gouden ticket. Daarmee mocht ik rechtstreeks naar de finale. Door de intensieve voorbereiding naar dat moment is mijn karakter veranderd. Ik ben verplicht om met mensen te spreken en mijn grenzen te verleggen. Voor mij is de verkiezing nu al geslaagd.” Mama Astrid Cloet uit De Panne en papa Koen Lafaut uit Hondschoote supporteren alvast voor hun dochter.