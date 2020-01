Assisen Brugge. Moeder van beschuldigde probeert mooi beeld op te hangen van haar zoon: “Ik heb nooit miserie gehad met Bennet” Siebe De Voogt

14 januari 2020

17u09 1 De Panne In het Brugse assisenhof is de getuigenis van de moeder van Bennet Demeulenaere (25) niet helemaal zonder slag of stoot verlopen. Maureen Caron probeerde een mooi beeld van haar zoon op te hangen en verklaarde dat ze nooit miserie had met hem. Op aandringen van het Openbaar Ministerie gaf ze uiteindelijk toe dat haar vriend ooit medische verzorging nodig had na een duw van Demeulenaere.

De eerste vriendin van Bennet Demeulenaere verklaarde tijdens het onderzoek dat hij zijn stiefvader ooit tegen de zetel duwde. Christiaan Couwet gaf tijdens zijn getuigenis toe dat hij daarbij een hoofdwonde opliep en medische verzorging nodig had. Maureen Caron ging het onderwerp tijdens haar getuigenis aanvankelijk uit de weg. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik nooit miserie had met mijn zoon”, vertelde ze. “Of ik hem verwend heb? Misschien wel, maar Bennet was mijn alles. Als iets op zijn zenuwen werkte, ging hij buiten wat gaan kloppen op zijn boksbal. Naar mij heeft hij nooit een vinger uitgestoken.”

Hoe hij zijn drugs betaalde? De ene keer betaalde zijn eerste vriendin dat, de andere keer deed ik dat. Vanaf zijn zestiende vroeg hij af en toe aan mij of hij een grammeke mocht gaan halen om te roken. Dan gebeurde het dat ik hem geld gaf Maureen Caron

Demeulenaere begon op zijn 14 jaar marihuana te gebruiken. Thuis rookte hij volgens zijn moeder buiten in het tuinhokje. “Dat was niet erg veel", vertelde ze. “Hoogstens eentje tot twee daags. Ik zei altijd dat hij het beter voor mijn neus deed, dan achter mijn rug. Hoe hij zijn drugs betaalde? De ene keer betaalde zijn eerste vriendin dat, de andere keer deed ik dat. Vanaf zijn zestiende vroeg hij af en toe aan mij of hij een grammeke mocht gaan halen om te roken. Dan gebeurde het dat ik hem geld gaf.”

Volgens de moeder van Romy kocht Demeulenaeres moeder af en toe drugs voor haar zoon. Caron ontkende dat met klem. “Dat is maar één keer gebeurd en toen ben ik in de wijk bij iemand marihuana gaan halen”, stelde ze.

Gewiste sms’en

Tijdens haar getuigenis werd de moeder van Demeulenaere geregeld betrapt op leugens. Zo beweerde ze dat haar zoon haar nooit vertelde dat hij Romy had geschud. “Zijn vriendin heeft haar hoofdje wel drie keer achterover laten vallen", zorgde ze voor commotie in de zaal. “Dat heeft ze me verteld en heb ik altijd onthouden.” Ook over twee gewiste sms’en in de gsm van Demeulenaere ontstond wrevel. De beschuldigde zelf kon die berichten niet verwijderen, want hij was op dat moment al gearresteerd. De moeder van Romy wees haar voormalige schoonmoeder aan als dader. Die ontkende dat echter met klem. “Zij moet dat gedaan hebben", repliceerde ze. “Ik heb die telefoon niet in mijn handen gehad.”

Zien aankomen

Een vriend van Bennet Demeulenaere was naar eigen zeggen niet verrast door zijn arrestatie. “Ik had het zien aankomen", getuigde hij. “Hij was verbaal soms zeer agressief, zeker als hij niet aan alcohol of drugs geraakte. Daarnaast was er nog het kind dat, zoals andere kinderen, soms huilde...” De man maakte zich naar eigen zeggen zorgen over het gezin van Bennet en zijn vriendin. “De situatie was echt niet goed. Ze woonden in een klein appartement en konden amper zichzelf onderhouden. Laat staan een kind. Beiden hadden ook geen werk. Ik heb Bennet daarover aangesproken, maar ik was precies tegen een muur aan het babbelen.” Een vriendin van Romy’s moeder ging nog een stap verder. Op vraag van de verdediging gaf ze toe dat ze de jonge vrouw ooit verdacht heeft. “Romy is nooit een makkelijk kind geweest. Zij kon vaak niet slapen door haar. Ik ben vanaf dag één overtuigd geweest dat zij ermee te maken had”, klonk het.