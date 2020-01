Assisen Brugge: behandelende artsen zien blauwe plekken op lichaampje baby Romy die niet rijmen met verhaal van haar vader Siebe De Voogt

13 januari 2020

13u48 0 De Panne Op het assisenproces tegen Bennet Demeulenaere (25) zijn de artsen aan het woord gekomen die zijn vijf weken oude dochtertje na de feiten behandelden. De vader beweert dat Romy tijdens het verversen uit de zetel viel en niet meer reageerde, waarna hij haar in paniek dooreenschudde. De dokters hebben hun twijfels bij dat verhaal. “Enkele blauwe plekken zijn zo niet te verklaren.”

De vijf weken oude Romy werd na de feiten in de ouderlijke woning van haar vader met spoed naar het ziekenhuis in Veurne gebracht. De situatie bleek bijzonder ernstig en dezelfde avond nog werd het meisje overgebracht naar het UZ in Gent. “Het viel me meteen op dat er enkele blauwe plekken aanwezig waren op haar lichaam, naast letsels die wezen op overdruk in de hersenen”, getuigde de Gentse arts die het meisje in Veurne ging ophalen. “Het is zeer onwaarschijnlijk dat die letsel veroorzaakt werden door de reanimatie. De blauwe plekken waren erg uitgesproken: op de beentjes, op de linkervoorzijde van het hoofdje en op de kaak.”

Bedenkingen

Volgens de dokter zijn blauwe plekken gebruikelijk bij shaken baby’s. “Maar het gebeurt niet vaak dat er zoveel zijn”, nuanceerde ze. “Bij dergelijke gevallen zien we hematomen ter hoogte van de borst. Hier kwamen er ook voor op de beentjes, het hoofd en de schouder.” Op vraag van de burgerlijke partij gaf de arts aan dat minder dan tien procent van de “shaken baby’s” effectief overlijden.

Een collega van de vrouw nam op 2 januari de zorg over Romy over. Een CT-scan had toen al uitgewezen dat de kans dat het meisje zou overlijden, erg groot was. “Het verhaal van de ouders was niet compatibel met de letsels, dus verwittigde ik het parket”, vertelde ze. “Het schudden, zoals zij beschreven, was niet van dergelijk krachtige impact om zo’n hersenschade te veroorzaken. Bovendien had het slachtoffer een blauwe plek op haar buik. Ook daarvoor was geen enkele verklaring.”

Maandagnamiddag komen de agenten aan het woord die na de feiten de eerste onderzoeksdaden stelden.