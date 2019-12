Arbeider (57) zwaargewond nadat hij onwel wordt door benzinedampen en op hoofd valt Bart Boterman

11 december 2019

16u29 0 De Panne Een Portugese arbeider van 57 is woensdagmorgen zwaargewond geraakt na een niet alledaags arbeidsongeval, tijdens werken in een appartementsgebouw op de Zeedijk in De Panne. De man raakte onwel door giftige benzinedampen en viel met zijn hoofd op het trottoir.

De Portugees voerde samen met een collega boringen uit in de betonnen vloer van een afgesloten ruimte, door middel van boormachines aangedreven door benzinemotoren. Omdat de ruimte niet geventileerd werd, hoopten benzinedampen zich op. Slachtoffer A.C.D.F. voelde zich onwel worden en rende naar buiten, maar op het trottoir stuikte hij echter ineen. Daarbij liep de man nog een ernstige hoofdwonde op. Ambulanciers kwamen ter plaatse, verzorgden het slachtoffer en brachten hem over naar het AZ West in Veurne. De man zou zwaargewond zijn geraakt, maar vooralsnog niet in levensgevaar.

De brandweer erbij geroepen voor een CO-meting uit te voeren, omdat de oorzaak van zijn onwel worden toen nog niet duidelijk was. Er bleek geen CO vrijgekomen te zijn, maar wel benzinedampen. De brandweer ventileerde de ruimtes en de politie kwam de nodige vaststellingen doen.