Appartement onbewoonbaar nadat bewoonster pot met frituurolie vergeet op fornuis Bart Boterman

03 juli 2019

11u53 3 De Panne In de Brouwersstraat in De Panne is dinsdag rond 17 uur brand uitgebroken in een appartement op het gelijkvloers van een gebouw. De keuken is volledig uitgebrand en het appartement onbewoonbaar verklaard.

De brandweer werd opgeroepen door een bewoner van een naastgelegen appartement, die een sterke brandgeur opmerkte en rook tevoorschijn zag komen. “Bij aankomst was de brand al ver gevorderd en de rookpluim enorm. Het vuur in de keuken was na een kwartier geblust, maar er was daarna nog anderhalf uur nodig om te ventileren en de elektriciteit- en gasaansluiting te controleren”, zegt brandweerkapitein Philippe Delacauw van de brandweer van De Panne. Evacuaties bleken niet nodig. De brand woedde in het appartement op het gelijkvloers, aan de achterkant van de woning. Daar was niemand aanwezig tijdens de brand. “De oorzaak lag bij een vergeten pot met frituurolie op het fornuis. De bewoonster was vertrokken zonder het fornuis uit te schakelen, met alle gevolgen van dien”, aldus Delacauw. Burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-B) kwam ter plaatse en regelde een onderkomen voor de bewoonster. Het appartement heeft heel wat oplapwerk nodig.