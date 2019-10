Als de kinderen gaan slapen, ontwaken de griezels in Plopsaland De Panne Vanaf zaterdag Halloween Scare Nights in pretpark, speciaal voor 14-plussers GUS

11 oktober 2019

16u38 28 De Panne Het moeten niet altijd Bumba of Piet Piraat zijn: Plopsaland De Panne pakt uit met vier griezelzones op maat van 14-plussers. De Halloween Scare Nights, elke zaterdag tot na de herfstvakantie, zijn een eerste stap. In 2021 opent het pretpark ook een nieuwe rollercoaster met loopings voor de durvers.

Vorig jaar startte Plopsaland De Panne voorzichtig met Halloween voor een ouder publiek. “We hadden toen twee zones”, zegt persmedewerkster Chelsea Vanhullebusch. “We merkten dat het initiatief de gezinnen met jonge kinderen afschrikte, vandaar dat we het dit jaar anders aanpakken. We hebben het aantal griezelzones verdubbeld, maar die zijn volledig afgesloten en enkel open tussen 18 en 22 uur. Op dat uur zijn de gezinnen vaak al huiswaarts. We merken dat vooral de Noord-Fransen wild zijn van alles wat met Halloween te maken heeft. Anders dan vorig jaar plannen we onze Scare Nights enkel op zaterdag, omdat dit meer de avond is waarop de jeugd uitgaat. We bieden hen een totaalpakket aan met party en vuurspektakel.” Voor de Scare Nights zijn speciale avondtickets verkrijgbaar.

Niet voor doetjes

Wij deden de test en de afgesloten griezelzones zijn niet geschikt voor angsthazen. Het Freak Circus is ingericht in een opslagplaats bij het Kermisplein. Griezelige clowns heersen er en wie in de spiegel durft te kijken, ziet een beeld dat hij of zij nooit meer zal vergeten. Camping ‘t Zonnetje - vlak bij de luchtballonnen in de Samson & Gert-zone - ligt er schijnbaar verlaten bij. Maar pas op, want zombies dwalen er rond. De twee nieuwe zones zijn Black Swamp bij de SuperSplash en Lumberjack in de Heidi Zone. Piraten en houthakkers houden er zich schuil. “We plaatsen bij die zones een medewerker die de bezoekers duidt op het griezelige aspect. Ouders zijn natuurlijk altijd vrij om er met hun kinderen door te wandelen”, zegt Sebastien Mommerency van de dienst Marketing.

Pompoenkoning

En er is nog meer goed nieuws voor jongeren. “In 2021 openen we een gloednieuwe en spectaculaire rollercoaster met loopings die je vanuit het hele pretpark zal kunnen zien. Uiteraard vergeten we ook onze jonge kinderen niet. Tijdens de Halloweenperiode treden Piet Piraat en de Pompoenkoning op en in de herfstvakantie is het uitkijken naar de Ketnet Halloween Nocturnes. Op 31 oktober, de dag van Halloween, houden we het kindvriendelijk. Ik kan ook meegeven dat het nieuwe Bumba-theater gepland staat om in 2022 te openen. Dat wordt een ‘dark ride’ waarbij Bumba een reis rond de wereld maakt. Ook de dagshows van Studio 100 zullen daar plaatsvinden", aldus Mommerency.

