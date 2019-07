Alle inwoners De Panne krijgen gratis Plopsa-abonnement GUS

15 juli 2019

10u53 18 De Panne Plopsa viert zijn 20ste verjaardag en daar hoort een cadeau bij. “We geven alle inwoners van De Panne en Adinkerke een gratis abonnement ter waarde van 89,99 euro”, is Plopsa-ceo Steve Van den Kerkhof in een gulle bui.

“We werken al twee decennia schitterend samen met de mensen van De Panne”, beseft Steve Van den Kerkhof. “Ik denk daarbij aan de werknemers, het gemeentebestuur, de scholen, verenigingen, buren, horeca en middenstand. Allemaal samen hebben we Plopsa gemaakt tot wat het vandaag is, het grootste pretpark van het land. Ook in de toekomst blijven we zorgen voor werkgelegenheid met de bouw van ons hotel en vakantiepark. Daardoor zullen de bezoekers meer gespreid over het jaar naar De Panne komen. Naast ons pretpark zullen de gasten ongetwijfeld ook het strand en het commerciële centrum bezoeken. We weten ook wel dat Plopsaland soms voor overlast zorgt voor de buurt. Ik denk maar aan de files of het geluid van onze attracties en animatie. Als er echter ongenoegen was hebben we steeds proberen te luisteren.”

“Als dank voor de constructieve samenwerking met de inwoners van De Panne geven we hen allemaal een gratis jaarabonnement voor Plopsaland De Panne. Dat is een cadeau van 89,99 euro. Vandaag maandag stoppen we de brief in 6.000 brievenbussen. Enkel inwoners komen in aanmerking, dus niet tweede verblijvers. Het weekend in november waarbij inwoners en tweede verblijvers gratis naar ons park mogen komen, behouden we voorlopig ook.”

Wat moet je doen om als inwoner zo’n abonnement te krijgen? Je gaat tussen 15 en 18 uur met de inwonerskaart die je in de brievenbus hebt gevonden naar het pretpark. Je moet een attest van gezinssamenstelling mee hebben. Dat kan je online aanvragen of via het gemeentehuis. Ook een geldige identiteitskaart is nodig. Elk gezinslid moet aanwezig zijn bij de aanvraag van het abonnement omdat er een foto wordt gemaakt voor op de persoonlijke inwonerskaart. Die kaart kan je elk jaar verlengen.

Wie al een abonnement heeft kan dat gebruiken tot aan de vervaldatum en daarna een inwonerskaart aanvragen.