Al enkele bruikbare tips over brutale home-invasion na uitzending Faroek Bart Boterman

27 september 2019

17u10 0 De Panne Na de oproep in opsporingsprogramma Faroek op VTM zijn er bij de politie Westkust al enkele bruikbare tips binnengekomen, over de brutale home-invasion in De Panne op Valentijnsnacht. Dat bevestigt woordvoerster Ine Deburchgraeve.

“Er zijn sinds de uitzending al enkele tips binnengekomen. Daartussen zitten enkele bruikbare en die worden onderzocht. Het onderzoek wordt in ieder geval voortgezet”, zegt Deburchgraeve. Het aantal tips geeft de politie niet mee. De brutale home-invasion vond plaats op Valentijnsnacht in de Hoge Duinenlaan. Een 85-jarige vrouw werd thuis hardhandig aangepakt en beroofd. Ze liep zware trauma’s op en is inmiddels verhuisd naar het binnenland.

De twee vermoedelijke daders zijn gefilmd op een bewakingscamera in de straat. Van de man die de vrouw overmeesterde, is een robot verspreid. Verdere tips blijven welkom bij de politie.