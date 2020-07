Al 730.000 euro uitgegeven bij lokale handelaars door bonnen van De Panne Gudrun Steen

03 juli 2020

10u39 4 De Panne De drie bonnen die de gemeente De Panne lanceerde om de lokale handel te steunen, hebben hun doel niet gemist. Bij de middenstand is er nu al voor 730.000 euro uitgegeven.

De gemeente De Panne lanceerde drie soorten bonnen. De aanvraagperiode voor de Pannebon is intussen afgerond. Die cadeaucheque kon je voor 50 euro aankopen, maar was door de bijdrage van het gemeentebestuur 55 euro waard. Er zijn er in totaal 7.100 verkocht. Goed voor een bedrag van 390.500 euro dat terugvloeide naar de middenstand. Liefst 80 procent van de handelaars doet mee, laat een tevreden schepen van Lokale Economie Stéphane Buyens (ACT!E) weten.

Nog tot eind juli kunnen inwoners en tweedeverblijvers hun Pannebon Xtra verzilveren met de code die ze in hun brievenbus hebben ontvangen. Er zijn om en bij de 15.000 brieven verstuurd geweest naar inwoners en tweedeverblijvers, waarvan er 6.174 verzilverd zijn. Dat staat voor een totaalsom van 339.570 euro.

Tot slot kan je een Pannehotelbon van 50 euro ontvangen als je voor het eind van deze maand een verblijf van minimaal twee overnachtingen boekt bij een van de ruim twintig deelnemende logeeradresjes. Voorwaarde is dat je tussen oktober dit jaar en eind maart volgend jaar boekt buiten de schoolvakantie.

Het voordeel van het bonnensysteem van De Panne is dat de handelaars het bedrag ontvangen van zodra de bon is aangevraagd. Vanaf september kunnen de mensen hun bon gebruiken.