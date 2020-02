AG Driedaagse Brugge-De Panne vernieuwt, met uitdagende rondes door windrijke De Moeren GUS

11 februari 2020

15u30 1 De Panne Op 25 en 26 maart start de AG Driedaagse Brugge-De Panne in het hartje van Brugge. De aankomst is telkens in de Zeelaan in De Panne. Nieuw is dat de renners een aantal lokale rondes zullen rijden door het windrijke De Moeren. De Grote Markt in Veurne en het Marktplein in De Panne zijn dé plaatsen waar een volksfeest zal losbarsten.

“De AG Driedaagse Brugge-De Panne staat voor waaiervorming in De Moeren en sprints”, zegt parcoursbouwer en veiligheidscoördinator Chris Van Cleven uit De Panne. Voor wie het principe niet kent, waaiervorming is een techniek waarbij renners schuin achter elkaar rijden om de windweerstand te verkleinen. Dat zal nodig zijn omdat er in De Moeren veel wind kan zijn. “Op 25 maart rijden de mannen 212,5 kilometer en op 26 maart de vrouwen 155 kilometer. De regio rond Heuvelland laten we links liggen. De renners rijden van Brugge rechtstreeks naar Veurne en De Panne. In De Moeren moeten ze het verschil kunnen maken. Daar waait het altijd. Door in die regio een paar plaatselijke rondes in te lassen hopen we op meer betrokkenheid van de bewoners. Nog anders is dat we zo weinig mogelijk over de sporen rijden. Zo leiden we de renners om door het centrum van Adinkerke en achter Plopsaland. Veiligheid primeert. In een aantal zones waar renners mogelijk hoeken kunnen afsnijden plaatsen we hekken.”

Koers bij de mensen brengen

De Plopsa Classic is niet meer, De Panne Classic is de opvolger op zaterdag 22 maart. Die recreatieve familiefietstocht start op het Marktplein van De Panne en dus niet meer in Plopsaland. Dat was één van de voorwaarden die de gemeente De Panne de organisatie heeft opgelegd. “We willen de koers opnieuw bij de mensen krijgen”, reageert burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b). “Onze inwoners zullen we uit hun kot lokken zodat ze de wielerwedstrijden live meepikken.” Met randactiviteiten moet dat lukken hoopt de voorzitter van de AG Driedaagse Bruno Dequeecker. “In de Kasteelstraat organiseren we een foodtruckfestival. Op het Marktplein plaatsen we een feesttent, geven we een happy hour en nodigen we dj Dimaro uit.”

Toeristische troef

Ook Veurne kan profiteren van het wielersucces. “We zijn tevreden dat De Moeren een prominente rol spelen. Zeker toeristisch is dat belangrijk”, beseft Veurns burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). “Als mensen de renners op televisie zien vechten tegen de wind willen ze dat ongetwijfeld zelf eens ervaren. Op de dag van de koers zetten we een wielerdorp neer op de Grote Markt met een groot scherm, springkastelen, kindergrime en een spinningmarathon voor bedrijven. Ook onze stadsband zal optreden. De scholen en muziekacademie zullen we motiveren om mee voor de sfeer te zorgen.”

Hoofdsponsor AG heeft nog een toemaatje in petto. Wil je de koers live meevolgen als bordjesman of -vrouw? Doe dan mee aan de quiz die je terugvindt op www.AGbordjesman.be. Info: www.agdriedaagse.be.