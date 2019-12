Advocaat Philippe Versyp is de eerste voorzitter van nieuwe raad lokale economie GUS

12 december 2019

11u32 0 De Panne De Panne heeft voor het eerst een raad voor de lokale economie. Negen leden onder het voorzitterschap van advocaat Philippe Versyp zullen de gemeente adviseren en zelf ook voorstellen doen ten voordele van de lokale handel.

De raad kwam er op initiatief van schepen van Lokale Economie Stéphane Buyens (ACT!E) en werd gecoördineerd door de dienst Lokale Economie. Bedoeling is dat de nieuwe raad de gemeente adviseert over alles wat het economische beleid aanbelangt. Daarnaast kan het ook zelf projecten uitwerken. Philippe Versyp is voorzitter en restauranthouder Franky Baert ondervoorzitter. “We willen nauw samenwerken met de lokale handelaarsverenigingen en individuele handelaars die interesse hebben om het economische weefsel van onze gemeente te versterken”, zegt Philippe. “Zelf denk ik dan in de eerste plaats aan het commerciële imago van De Panne en de toegankelijkheid.” Philippe is sinds 1987 advocaat. Al jaren zet hij zich in voor verschillende handelaarsverenigingen. Hij zetelt ook als deskundige in de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening.