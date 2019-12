Adinkerke duikt op in lijst zwarte verkeersknooppunten: “Leefbaarheid van Adinkerke verhogen met Omleidingsweg 2.0" Bart Boterman

06 december 2019

19u04 2 De Panne Nu Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) een nieuwe, dynamische lijst van de zwarte verkeersknooppunten in Vlaanderen heeft gepubliceerd, duikt de N34 in Adinkerke op in de statistieken. En daar hebben uiteraard Plopsaland, de kusttram en de aanwezigheid van een dorpskern mee te maken. Burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-B) stelt een Omleidingsweg 2.0 voor. “Daarin de leefbaarheid voor Adinkerke moet primeren.”

De N34 in Adinkerke bekleedt nummer 206 in de zwarte lijst. Zo is afgelopen jaren al meermaals een voertuig gegrepen door de kusttram op een oversteek, ter hoogte van Plopsaland en het kruispunt Moeder Lambik. Plopsa-files veroorzaken dan weer kop-staartaanrijdingen en heel af en toe wordt een overstekende pretparkbezoeker aangereden door een voertuig. Het studiewerk bij Agentschap Wegen en Verkeer over een omleidingsweg, die met al die problemen komaf moet maken, is al sinds 2004 bezig.

Omleidingsweg 2.0

“Maar het dossier sleept al vijftien jaar aan en voorlopig is er weinig beweging bij de Vlaamse administraties. Daarom zal het gemeentebestuur volgend jaar met een voorstel naar de hogere overheden trekken. Momenteel zijn ze een Omleidingsweg 2.0 met de focus op de leefbaarheid van Adinkerke aan het voorbereiden”, zegt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-B). De omleidingsweg die na jaren studiewerk op tafel ligt, start aan de afrit van de E40 en loopt langs de oostelijke kant van Adinkerke, met een brug over het kanaal en een nieuwe grote parking voor Plopsaland. De omleidingsweg wordt vervolgens doorgetrokken tot in De Panne, zodat Adinkerke nog minder doorgaand verkeer krijgt.

Leefbaarheid voor Adinkerkenaar

“Met een Omleidingsweg 2.0 willen we de hogere overheden overtuigen om in actie te schieten. Het is niet de bedoeling jaren studiewerk in de vuilnisbak te gooien, wel om het plan van de omleidingsweg veel meer te verfijnen. De leefbaarheid voor de Adinkerkenaar en aandacht voor de zwakke weggebruiker moet prioritair zijn, veel meer dan de bereikbaarheid van Plopsaland en de snellere doorstroming naar De Panne”, aldus Degrieck. “Ik hoop dat de omleidingsweg binnen enkele jaren gerealiseerd is. Het gaat weliswaar om erg ingrijpende werken en zeer grote investeringen, maar ze zijn broodnodig uit het oogpunt van verkeersveiligheid.”