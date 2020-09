Achtergelaten hangbuikvarkentjes krijgen nieuwe thuis dankzij oproep op HLN.be Bart Boterman

09 september 2020

16u13 4 De Panne De hangbuikvarkentjes die zondagavond werden aangetroffen in de gracht naast de E40 in Adinkerke, hebben een nieuwe thuis gevonden. Dat meldt dierenarts Yves Scheirlynck, die de varkens voorlopig nog opvangt in een paardenstal bij dierenartsenpraktijk de Lovaart in Veurne. “En dat dankzij het artikel op HLN.be", vertelt hij.

De twee hangbuikvarkens werden allicht gedumpt en achtergelaten, gezien de eigenaar na meerdere oproepen op Facebook en een krantenartikel zich nog steeds niet meldde. De varkens zijn zondagavond met behulp van een verdovingspijl gevangen. In het artikel op HLN.be stelde dierenarts Yves dat hij op zoek was naar adoptanten omdat hij zelf niet lang voor de dieren kon zorgen. “Als er echt niemand wordt gevonden die de hangbuikvarkens wil adopteren, zullen ze noodgedwongen geëuthanaseerd moeten worden”, zei hij. Een vrouw uit Asse had dat gelezen.

Plan B

“De vrouw heeft me opgebeld om wou de dieren meteen adopteren. Ze heeft genoeg plaats in de tuin en vond het doodzonde dat ze geëuthanaseerd zouden worden. Ze komt de varkens eerstdaags ophalen. Goed nieuws dus", vertelt dierenarts Steve Scheirlynck. “Indien de vrouw merkt dat het houden van varkens niet van een leien dakje loopt en ze er toch niet meer voor kan zorgen, is er een plan B. Huize Rozenwingerd in Oostduinkerke heeft ook interesse, maar daar is pas binnen enkele maanden plaats. Hoe dan ook is het een goede zaak dat de varkens een nieuwe thuis hebben gevonden en er verder een rustig leventje kunnen leiden", besluit hij.