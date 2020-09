Aanzienlijke brandschade na kortsluiting aan elektrische zetel Bart Boterman

08 september 2020

12u19 0 De Panne In De Panne is maandag rond 17.40 uur brand ontstaan in een woning. Het huis in de Doktersweg liep behoorlijk wat rook- en brandschade op.

Aanvankelijk werd gevreesd dat de bewoonster nog aanwezig was in het huis toen buurtbewoners de hulpdiensten belden. De brandweerlieden betraden de woning, maar troffen niemand aan. Tijdens de bluswerken kwam de bewoonster nietsvermoedend opdagen. Ook haar twee honden had ze bij zich.

De oorzaak van de brand bleek een kortsluiting in een elektrische zetel. Het vuur was snel onder controle, maar toch is de brand- en rookschade in het huis aanzienlijk. De woning is evenwel nog bewoonbaar mits grondig poetswerk.