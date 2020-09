Aanhouding van moordverdachte verlengd, man blijft voet bij stuk houden Bart Boterman

16 september 2020

11u06 3 De Panne De 47-jarige barbier uit De Panne die verdacht wordt van moord op Alban D. (32) blijft minstens een maand langer in voorhechtenis. Dat werd dinsdag beslist door de raadkamer in Veurne. De man blijft bij zijn verklaringen.

Slachtoffer Alban D. werd op 3 september vermoord teruggevonden in de kapperszaak in de Sloepenlaan in De Panne. Hij werd door kapper A.B. met messteken om het leven gebracht. Volgens de verklaringen van de verdachte kwam het slachtoffer verhaal halen door een vrouwenkwestie en ontstond een gevecht, waarbij de kapper zich naar eigen zeggen verdedigde door de messteken uit te delen. De man moest vorige dinsdag voor de raadkamer komen, maar de zaak werd met een week uitgesteld. De advocaten van de verdachte, Jelle Dejaegher en Kris Luyckx, wilden naar eigen zeggen eerst het dossier grondig kunnen bestuderen.

De zaak kwam afgelopen dinsdag opnieuw voor de raadkamer, waar zijn aanhouding met minstens een maand werd verlengd. Volgens advocaat Jelle Dejaegher blijft zijn cliënt bij de stelling dat hij niet de intentie had om te doden en evenmin iets met voorbedachten rade had beraamd. Het is nu wachten op een datum voor de reconstructie. De vrouw die ook in de kapperszaak werd opgepakt en werd aangehouden voor schuldig verzuim, zag vorige week haar aanhouding al verlengd.