Aanhouding pedofiele leraar (45) met maand verlengd Bart Boterman

27 februari 2020

14u25 4 De Panne De leraar (45) uit De Panne die eind januari werd De leraar (45) uit De Panne die eind januari werd aangehouden voor verkrachting en aanranding van twee minderjarige jongens, blijft minstens een maand langer in voorhechtenis. Dat werd dinsdag beslist in de raadkamer van Veurne, bevestigt het parket.

De feiten kwamen aan het licht toen getuigen zagen hoe een oudere man seksueel contact had met een minderjarige jongen in een wagen op de zeedijk in Nieuwpoort. De getuigen noteerden de nummerplaat en verwittigden de politie, die verdachte Erik D.C. (45) uit De Panne snel kon identificeren. De man gaf als leraar houtbewerking les in een middelbare school in Leuven en werd er met onmiddellijke ingang ontslagen. Hij werd ook aangehouden door de onderzoeksrechter.

Volgens het Veurnse parket bleek er na onderzoek nog een tweede slachtoffer te zijn. “Bij het ene slachtoffer wordt de man verdacht van aanranding en verkrachting, bij het andere slachtoffer is er alleen sprake van aanranding. De feiten staan los van zijn beroep en deden zich voor buiten de schoolse context”, liet het parket weten kort na de aanhouding. Ook bleek dat de man in 2017 al werd ontslagen op een school in De Panne voor oneerbare voorstellen aan leerlingen.

De man blijft minstens een maand langer in de cel, is dinsdag beslist in de raadkamer. Na het onderzoek zal hij zich ongetwijfeld voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden.