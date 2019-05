9 maanden cel voor masturberen op balkon en kinderporno Bart Boterman

21 mei 2019

15u19 0 De Panne Een man uit De Panne is veroordeeld tot negen maanden cel en een geldboete van 4.000 euro voor openbare zedenschennis en het bezit van kinderporno.

De man werd vorig jaar meermaals betrapt tijdens het masturberen op het balkon van zijn appartement in de Zeilweg in De Panne, een zijstraat van de Zeedijk. De klacht kwam er nadat een 16-jarig meisje dat zag en zich geviseerd voelde. Zijn naam dook op in een ander dossier, namelijk dat van kinderporno. De federale politie onderschepte namelijk een foto van een minderjarige die hij via Facebook messenger had verspreid. Het parket besloot beide zaken voor de strafrechter te brengen. Beklaagde Alain P. liet echter verstek. Negen maanden cel is het verdict.