87-jarige Maurice in zak en as: dieven stelen 500 foto’s uit vissersmuseum GUS

22 oktober 2019

19u47 18 De Panne Maurice Velghe (87) uit De Panne is van de kaart. De collectie archieffoto’s over het vissersverleden van De Panne en de regio, die hij in 25 jaar opbouwde, is verdwenen. De foto’s hingen allemaal in het vissersmuseum in De Panne. Nu zijn de muren kaal.

“Het gebeurde zondag”, zegt een aangeslagen Maurice. “Rond de middag merkte ik de diefstal op. Alle foto’s, met paneel en al, waren verdwenen. Het moeten er zeker 500 zijn. Liefst 25 jaar heb ik gewerkt aan de verzameling. Gelukkig waren het kopieën en heb ik de originele foto’s nog in mijn bezit. Ik heb ze jaren geleden allemaal gedigitaliseerd en afgedrukt op een groter formaat, zodat de bezoekers van het vissersmuseum ze goed konden zien. Al dat werk is nu verloren.”

Jarenlang heb ik me ingezet voor dit museum en dan kom je dit tegen. Ik hoop dat de persoon die mijn foto’s heeft meegenomen ze alsnog zal terugbrengen

Ik wilde zondag de loods binnengaan, maar ook de sleutel was spoorloos. Slechts twee andere vrijwilligers weten waar die ligt, maar die mensen heb ik niet te pakken kunnen krijgen. Ondertussen deed ik aangifte bij de politie en die vond geen inbraaksporen. Het moet dus iemand zijn die met de sleutel is binnengegaan, maar wie? Ik vind dit heel erg. Jarenlang heb ik me ingezet voor dit museum en dan kom je dit tegen. Ik hoop dat de persoon die mijn foto’s heeft meegenomen ze alsnog zal terugbrengen. Het is opmerkelijk dat enkel mijn beelden zijn verdwenen. Alle materiaal en de maquettes van scheepsmodellen staan er wel nog.”

Schrijnwerker

Maurice was jarenlang schrijnwerker, maar veel familieleden van hem waren actief in de visserij. In 1993 kocht hij een strandvissersbootje dat hij zelf opknapte. Hij richtte de werkgroep Panneboot P1 op. Een paar jaar geleden was hij nog aan de slag in de loods om er een Pannepot op ware grootte te timmeren. Door gezondheidsproblemen moest hij stoppen. Naast dat atelier is een museum ingericht in de vroegere woonst van vishandelaar Georges Vanzeebrouck.