82-jarige krijgt 3 jaar cel (met uitstel) voor aanranding jongen met beperking Bart Boterman

28 mei 2019

20u15 0 De Panne Een 82-jarige man uit De Panne is veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel onder voorwaarden voor de aanranding van de eerbaarheid van een jongere met een mentale en emotionele achterstand. De jongen werd onder voorlopig bewindvoering gezet omdat hij niet wilsbekwaam was, maar toch bleef de bejaarde man afspreken om seksuele betrekkingen te hebben. Het parket vervolgde de man ook voor verkrachting, maar daarvoor werd hij vrijgesproken.

De man leerde de jongen uit Middelkerke - toen nog 17 jaar - kennen in 2015 via het internet. Er volgden persoonlijke contacten en seksuele betrekkingen. Volgens de procureur had de jongen nog de postuur van een minderjarige en was er bovendien een zware mentale achterstand. Maar intussen was hij meerderjarig en kon hij gaan en staan waar hij wilde. Uiteindelijk werd de jongen, met tevens een problematische thuissituatie, onder voorlopig bewindvoering gezet omwille van zijn kwetsbare persoonlijkheid. Dat werd door de politie ook kenbaar gemaakt aan de 82-jarige, opdat het seksueel contact zou stoppen. Maar het bleef doorgaan.

De 82-jarige ging hem meermaals oppikken in Middelkerke en stelde de jongen tevreden met geld, kledij en spullen. Tussen 23 december 2018 en 13 januari dit jaar was de jongeman zelfs de hele tijd spoorloos. Later werd bevestigd dat hij meermaals bij de 82-jarige verbleef. Uiteindelijk kwam het tot een audiovisueel verhoor waarbij de jongen getuigde over anale penetratie tijdens zijn slaap. De jongen werd ervan wakker, maar sliep vervolgens verder. De 82-jarige man uit De Panne werd opgepakt in maart van dit jaar en aangehouden voor verkrachting en aanranding. Advocaat Frank Scheerlinck stelde dat de ene zedenzaak de andere niet is.

‘Pas laat uit de kast’

“De man hield zijn geaardheid heel lang verborgen en kwam pas op respectabele leeftijd uit de kast. De bezorgdheid om de situatie is niet onterecht, maar nooit was er enige dwang mee gemoeid. De jongen nam zelf ook contact op met mijn cliënt. De ene zedenzaak is de andere niet”, aldus Scheerlinck. Hij betwistte de tenlastelegging verkrachting, omdat hij niet geloofde dat iemand wakker wordt tijdens een verkrachting en vervolgens weer indommelt. De rechter hield daar enigszins rekening mee in zijn vonnis, maar sprak toch 3 jaar cel uit. Weliswaar met uitstel, maar de veroordeelde moet zich aan voorwaarden zoals een contactverbod houden.