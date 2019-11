8 maanden cel gevorderd voor roken van cannabis met minderjarigen in bushokje Bart Boterman

15 november 2019

17u02 0 De Panne Een 20-jarige jongeman uit De Panne riskeert 8 maanden effectieve celstraf voor het gebruiken van cannabis samen met twee meisjes van 14 en 15 jaar in een bushokje. Daarnaast vorderde het openbaar ministerie ook nog 8.000 euro boete.

De feiten kwamen aan het licht door een klacht door de ouders van een van de twee meisjes. Het ging over aanranding, maar dat werd uiteindelijk niet vervolgd omdat die betichtingen niet hard waren te maken. Bovendien had de jongeman een kortstondige relatie met een van de meisjes. Wel wist de politie dat ze samen cannabis stonden te roken in een bushokje. Het parket vervolgde de 20-jarige man, van Iraakse afkomst, voor druggebruik in bijzijn van minderjarigen en afgifte ervan. “Het klopt dat ik met hen stond te roken. Ik wist niet dat ze minderjarig waren. Bovendien dacht ik dat haar ouders wisten dat ze cannabis rookte”, stelde de man op de rechtbank.

De rechter richtte zich tot de beklaagde en stelde dat de wetgever streng optreedt om minderjarigen te behoeden van drugs. Toch wou hij de jongeman nog een kans geven. De zaak werd uitgesteld naar 6 december om toe te laten een urinetest voor te leggen. Indien blijkt dat hij geen cannabis meer in het bloed heeft, zou hij een lichte straf kunnen krijgen.