8 maanden cel geëist voor inbraak in juwelierszaak Kiek in de Zeelaan Bart Boterman

31 maart 2020

13u46 5 De Panne De twee verdachten van de inbraak bij juwelierszaak Kiek op 22 januari, in de Zeelaan in De Panne, verschenen dinsdagmorgen voor de strafrechter. Ze maakten tussen de 5.000 en 10.000 euro buit. Het openbaar ministerie eiste 8 maanden opsluiting voor de Tunesiër (26) en Libiër (23).

De twee mannen drongen om 20.30 uur binnen door het glas van het etalageraam te verbrijzelen. De buurvrouw betrapte hen en verwittigde de politie. Toen die aankwam, waren de daders net met de buit op de vlucht geslagen. Ze waren wellicht opgeschrikt door juwelier Eddy Pylyser (79) die net langs achter binnenkwam in de zaak. Tijdens de vlucht had een van de twee daders zich diep gesneden aan het glas en liet hij een bloedspoor achter. De politie kende daarom weinig moeite om het duo te lokaliseren. Verdachten Sabri K. (23) uit Libië en Marwen T. (26) uit Tunesië werden teruggevonden in een appartement in de buurt. Ze verbleven illegaal in het land. Een van hen diende te worden verzorgd in het ziekenhuis voor een diepe snijwonde.

De twee zitten nog steeds in voorhechtenis en dinsdag voor de correctionele rechter in Veurne gebracht. Volgens het openbaar ministerie worden ze vervolgd voor diefstal door middel van braak van minstens 17 oorbellen, 21 armbanden, 55 ringen 11 halskettingen en 10 reststukken. De procureur vorderde voor elk 8 maanden celstraf en 1.200 euro boete. De advocaat van juwelier Eddy Pylyser eiste een schadevergoeding. Vonnis op 7 april.