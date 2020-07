7 jaar cel gevorderd voor mensensmokkelaars achter gekapseisd bootje met 14 transmigranten Siebe De Voogt

22 juli 2020

16u00 0 De Panne Het Brugse parket heeft 7 jaar cel gevorderd voor twee Afghanen die achter het bootje met 14 transmigranten zouden gezeten hebben dat in januari Het Brugse parket heeft 7 jaar cel gevorderd voor twee Afghanen die achter het bootje met 14 transmigranten zouden gezeten hebben dat in januari kapseisde voor de kust van De Panne . “Er zijn geen doden gevallen, omdat het bootje zo snel is gezonken", stelde procureur Frank Demeester. Eén van de mannen blijft elke betrokkenheid ontkennen. “We waren gewoon op reis”, verklaarde hij.

De weerzinwekkende feiten speelden zich in de nacht van 20 op 21 januari af. Rond 3 uur hield de politie in De Panne een verdachte Renault Mégane staande met Franse nummerplaat. Aan boord zaten twee Afghanen. Samiullah K. (26) en Asif K. (30) verklaarden aan de agenten goede vrienden te zijn. “We kennen elkaar uit Parijs en gaan voor 8 à 15 dagen op reis naar Duinkerke”, klonk het. “Ze hebben daar een mooie zee.” Op de vraag waarom ze in De Panne waren, moesten beide mannen het antwoord schuldig blijven.

Doorweekte Afghaan

Op het moment van de onderschepping kon de politie nog geen concrete feiten linken aan het duo. Dat veranderde toen rond 5 uur een doorweekte Afghaan aanbelde aan een appartementsgebouw langs de Dynastielaan in De Panne. “De man vertelde dat een bootje met mensen gezonken was”, vertelde procureur Frank Demeester woensdagmiddag in de Brugse rechtbank. “Hij sprak aanvankelijk van 40 opvarenden, maar dat bleken er uiteindelijk 14 te zijn.” Meteen werd voor de kust van De Panne een grote reddingsactie op poten gezet. Alle opvarenden, waaronder een moeder met twee jonge kinderen, bleken gelukkig veilig aan land te zijn geraakt. Vijf transmigranten konden door de politie nog van de bus richting Frankrijk worden geplukt.

Telefoon

De slachtoffers werden verhoord en stelden dat ze eerder die nacht met de bus richting De Panne waren gekomen. Aan de bushalte werden ze opgewacht door een mensensmokkelaar. Niemand wees concreet in de richting van Samiullah K. en Asif K. Vooral het telefonieonderzoek bracht beide mannen in een lastig parket. “De eerste had een screenshot van een locatie in De Panne doorgestuurd naar de tweede”, stelde de procureur. “Toch vreemd als hij bij hem in de wagen zat. De man had bovendien contact met een Nederlands nummer, waarmee ook één van de slachtoffers contact had gehad. Hij verklaarde dat het om een nummer ging van een prostituee in Parijs. Het is de enige keer dat ik in dit dossier heb moeten lachen.”

Dit zijn bijzonder zwaarwichtige feiten. Het bootje was een krakkemikkelig ding. Dat er geen doden gevallen zijn, is enkel te wijten aan het feit dat het vaartuig zo snel is gezonken Procureur Frank Demeester

Krakkemikkelig ding

Het parket vorderde uiteindelijk effectieve celstraffen van 7 jaar voor beide mannen en geldboetes van 112.000 euro. “Dit zijn bijzonder zwaarwichtige feiten. Het bootje was een krakkemikkelig ding. Dat er geen doden gevallen zijn, is enkel te wijten aan het feit dat het vaartuig zo snel is gezonken. Was dat verder gebeurd, was het fataal geweest.”

Samiullah K. blijft tot vandaag ontkennen dat hij betrokken was bij de mensensmokkel. Zijn kompaan legde wél verklaringen af. “Mijn cliënt heeft zijn vriend samen met een moeder en twee kinderen afgezet in Duinkerke", pleitte advocate Nadia Lorenzetti, die om een straf met uitstel vroeg. “Hij wist dat de man dat gezin af en toe hielp. Het zou verre familie van hem geweest zijn. Uiteindelijk is mijn cliënt zijn vriend later die nacht weer gaan ophalen in De Panne. Hij heeft hem een vriendendienst bewezen, maar heeft absoluut geen enkele link met mensensmokkelaars.” Vonnis op 29 juli.