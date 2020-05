6 maanden cel gevraagd voor inbraakpoging. “Mijn cliënt rook cannabis en dacht dat hij het daar kon kopen” Bart Boterman

12 mei 2020

16u57 0 De Panne Het openbaar ministerie in Veurne heeft 6 maanden cel geëist voor een 33-jarige man van Algerijnse afkomst na een inbraakpoging op 5 april in De Panne. De man wandelde een huis voorbij waarvan het raam open stond. Hij liep naar de woning toe en stak zijn hoofd door het raam met de bedoeling binnen te gaan.

De vrouw des huizes begon te schreeuwen, waarna beklaagde O.M. wegliep en zich voor de politie verborg onder een auto. Volgens zijn verklaring had hij niet de bedoeling in te breken. Zijn advocaat pleitte dat zijn cliënt cannabis had geroken en een voorbijganger vertelde dat hij dat daar kon kopen. “Daarom stak hij zijn hoofd binnen. Hij schrok zelf toen er iemand begon te gillen. Wij vragen dus de vrijspraak”, aldus de raadsman. Vreemd genoeg zei de intussen ex-vriendin van O.M. dat hij wel vaker zijn hoofd binnen steekt als er ergens een raam openstaat. Vonnis op 19 mei.