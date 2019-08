6 brandstichtingen in 9 dagen: wie is de ‘plantenpyromaan’ van De Panne? Politie Westkust en parket starten onderzoek naar brandstichter langs Artiestenpad GUS

09 augustus 2019

14u25 2 De Panne Heeft De Panne te maken met een plantenpyromaan? Al zes keer is groen langs het Artiestenpad, dat tussen het Calmeynbos en de begraafplaats kronkelt, in brand gestoken. “Omdat we een patroon in de brandhaarden vaststellen, zijn we samen met het parket een onderzoek gestart”, zegt Nicholas Paelinck, zonechef van de politie Westkust. Boswachters en politie houden een extra oogje in het zeil.

Wie schept er genoegen in om gras en dergelijke meer in vlammen te doen opgaan? Het is een vraag waarop de politie Westkust nog geen antwoord heeft. “Tussen 31 juli en 8 augustus noteerden we zes vaststellingen van brandstichting en één keer flakkerde die opnieuw op. De brandweer is dus zeven keer ter plaatse moeten komen”, vertelt Paelinck.

Het gebeurde in het verleden al wel eens dat spelende kinderen een brandje stichtten in het gras, maar nu is het vooral de herhaling die ons verontrust Nicholas Paelinck

“Aanvankelijk dachten we dat het door de droogte kwam, maar na een paar vaststellingen merkten we een patroon op. Dat maakt het bizar en daarom hebben we een oproep naar getuigen gelanceerd. Langs het Artiestenpad staan geen huizen, maar het wordt wel vaak gebruikt door wandelaars en fietsers. Het zijn geen grote brandhaarden, maar telkens kleine stukjes vegetatie van een paar vierkante meter die in brand werden gestoken, met onder meer karton of kaarsvet. Het gebeurde in het verleden al wel eens dat spelende kinderen een brandje stichtten in het gras, maar nu is het vooral de herhaling die ons verontrust. Er is een proces-verbaal opgestart. Samen met het parket voeren we een onderzoek. Op de nabijgelegen begraafplaats hebben we gelukkig geen brandstichting of vandalisme vastgesteld.”

Verscherpte controle

Burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) spreekt van een groot geluk dat de vlammen niet zijn overgeslagen naar het Calmeynbos. “Door de droogte zou dat best mogelijk geweest zijn. Vandaag (vrijdag) heeft het geregend, dus dat risico is nu kleiner. We roepen onze inwoners op om tips meteen door te bellen naar de lokale politie. Momenteel liggen alle pistes open. Er is nog geen gevaar voor de buurt, omdat er niemand langs het pad woont. Het is trouwens onmogelijk om zo’n groot gebied af te sluiten, maar we houden wel verscherpte controle. We hebben daarover een akkoord met het Agentschap Natuur en Bos, dat zijn boswachters heeft verwittigd. Uiteraard is ook de politie extra alert.”

Wie iets verdachts ziet of tips over een vermoedelijke dader heeft, kan de politiezone Westkust bellen op 058/53.30.00.