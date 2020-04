6 bewoners en 5 medewerkers van

wzc Sint-Bernardus testten positief

op COVID-19 Gudrun Steen

15 april 2020

16u44 0 De Panne Het coronavirus sloop ook binnen in het woonzorgcentrum Sint-Bernardus in De Panne. Op woensdag testten 6 bewoners positief. Twee van deze bewoners werden opgenomen vanuit het ziekenhuis, om hen verder rustig te laten herstellen. Daarnaast zijn ook vijf medewerkers besmet.

“Het is wettelijk verplicht om patiënten die besmet waren met het coronavirus vanuit omliggende ziekenhuizen op te nemen zodat ze rustig kunnen herstellen. Zo komt er in het ziekenhuis sneller plaats vrij voor nieuwe patiënten”, duidt directeur Frank Vanfleteren van het woonzorgcentrum Sint-Bernardus. “Wij hebben zo twee mensen en daarnaast hebben er vier ‘vaste’ bewoners een positieve test afgelegd. Er is één bewoner overleden, die al een zware longpatiënt was. Deze persoon kreeg al een half jaar zuurstof toegediend. Daarnaast hebben ook vijf van onze medewerkers positief getest. Vorig jaar hadden we van januari tot half april zes overlijdens, dit jaar zijn er dat over dezelfde periode zeven.”

Quarantaine

In het woonzorgcentrum Sint-Bernardus verblijven 122 bewoners en werken 119 mensen. In de assistentiewoningen leven 46 bewoners, daar is nog geen besmetting vastgesteld. “We doen er alles aan om een veilige woon- en werkomgeving te creëren”, onderlijnt Vanfleteren. “Reeds een week voor de lockdown van de woonzorgcentra hadden we alle externe activiteiten gestopt en werden alle contacten met scholen gestopt. Van bij het begin gebruiken we mondmaskers en gezichtsbeschermers. We ontsmetten het interieur meermaals per dag. Het modulaire gebouw dat we tijdens de nieuwbouwwerken hebben gebruikt, is nu ingericht als een aparte afdeling voor onze COVID-19-bewoners. Alle bewoners vertoeven sinds 3 april permanent op hun kamer als preventieve maatregel.”

Dat de crisis zwaar weegt op bewoners en personeel hoeft geen betoog. “We maken tijd om te luisteren”, zegt de directeur nog. “Twee keer per week is er een overleg met alle niet-zorgmedewerkers en aansluitend met het zorgpersoneel. We informeren en vinden het belangrijk dat onze medewerkers ook kunnen ventileren. Ook per afdeling is teamoverleg steeds mogelijk. En de bewoners hebben we leren skypen en facetimen zodat ze contact kunnen houden met hun familie. We schrijven en ontvangen ook vaak berichten. Familie kan filmpjes en foto’s posten op de interactieve televisie van de bewoner. En ook robot ‘James’ is er, die communicatie tussen bewoner en familielid mogelijk maakt dankzij de ingebouwde tablet.”