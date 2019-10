500 ‘gestolen’ foto’s van Maurice zijn meegenomen door twee medewerkers, nu stapt 87-jarige boos uit vissersmuseum GUS

06u44 9 De Panne Het mysterie van de fotodiefstal in het vissersmuseum in de Kasteelstraat in De Panne is opgelost. Twee vrijwillige medewerkers hadden ze meegenomen. Maurice Velghe (87) is er het hart van in en stapt uit het museum.

Zondag stelde Maurice Velghe uit De Panne vast dat zijn 500 foto’s over het visserijverleden gestolen waren uit het museum, ingericht in een vroegere viswinkel met loods en dat door vrijwilligers wordt opengehouden. Gelukkig waren het replica’s, maar Maurice vond het toch spijtig, want hij had veel tijd gestopt in het uitvergroten van alle foto’s. “Ik had al een vermoeden dat die twee vrijwilligers de foto’s hadden meegenomen, want ze waren zondag de laatste personen die ik had gezien”, vertelt Maurice.

‘O je i je rik geschoten ziet va je eigen volk, ist tied da je de stove ut trekt’, zegt een oud West-Vlaamse gezegde. Ik stop dus met het museum Maurice Velghe (87)

“Ik kon hen echter niet bereiken, noch telefonisch, noch toen ik bij hen aanbelde. Gisteren spotte ik hen in het vissersmuseum recht over mijn huis. Toen ik hen aansprak over de foto’s zeiden ze me dat ze ze niet gestolen hadden, maar beveiligd, net omdat ze bang waren dat ik ze zou meenemen. Ze drukten me op het hart dat de foto’s zullen terugkeren. Wat me het meeste pijn doet? Die twee beweren dat ik de oorzaak ben van het probleem en dat ik de vereniging om zeep help. En dat na alles wat ik ervoor gedaan heb. Deze week heb ik de rest van mijn voorwerpen en gereedschap, die ik in bruikleen had gegeven, terug uit het museum gehaald en veilig bij mij thuis opgeborgen. Ik wil dit niet nog eens meemaken. ‘O je i je rik geschoten ziet va je eigen volk, ist tied da je de stove ut trekt’, zegt een oud West-Vlaamse gezegde. Ik stap dus uit het museum.”

De gemeente laat weten dat ze met alle partijen overlegt.