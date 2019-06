493 gezinnen zonder stromend water door leidingbreuk in Heldenweg Bart Boterman

14 juni 2019

09u50 15 De Panne Liefst 493 gezinnen in Adinkerke zitten sinds vrijdagmorgen zonder stromend water door een ondergronds lek in de Heldenweg, pal in het centrum. Daar ontstond donderdagnacht een breuk in een leiding, waardoor de straat blank kwam te staan en de druk op het leidingwater sterk afnam.

Een team van watermaatschappij IWVA is ter plaatse om het lek te dichten. “Het betreft een breuk in een hoofdleiding. We hebben het lek geïsoleerd door de leiding op twee plaatsen af te sluiten. Het gevolg is wel dat heel wat Adinkerkenaars zonder water zitten”, zegt ingenieur Koen Devriendt van de IWVA. Het gaat om nagenoeg het volledige centrum van Adinkerke, onder meer de Dorpsstraat, Stationsstraat, Kerkweg, Ackethof, A. Florizoonelaan, Burgweg, Cosynmolen, De Mikke, Eggaardstraat, Houtstraat, Kasteelwijk, Noordhoekstraat en aanpalende straten.

“In de voormiddag is ons team druk in de weer geweest om de leiding bloot te leggen. Sinds 14 uur is het eigenlijke herstel begonnen. Ik vermoed dat er rond 18 uur opnieuw stromend water zal zijn, als er geen extra problemen opduiken”, besluit Koen De Vriendt. Bij Plopsaland is er geen hinder en stroomt het water normaal, laat woordvoerster Chelsea Vanhullebusch weten.