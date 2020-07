3D-kunst te bewonderen in Adinkerke en De Panne: opgepast voor de stolp Gudrun Steen

14 juli 2020

10u36 0 De Panne Wie door De Panne en Adinkerke wandelt, heeft ongetwijfeld de merkwaardige kunst opgemerkt op de grond. De werken zijn van de hand van Sonja Mazereel (52) uit Oostvleteren en leveren leuke foto’s op.

“Iets scheppen wat er niet is: dat doe ik met mijn 3D-kunst”, stelt Sonja zich voor. “Een klein beetje toveren en de mensen doen verbazen, meer moet dat niet zijn.” Beroepshalve is ze deeltijds secretaresse in twee basisscholen in Ieper. Het grootste deel van haar tijd is ze verslingerd aan kunst. “Al mijn hele leven ben ik creatief bezig. Met de computer maak ik het ontwerp dat ik nadien met een raster uitzet op de grond. Omdat mijn achttien werken in De Panne twee maanden te zien moeten zijn, gebruikte ik acrylverf. Normaal teken ik met gouache en krijt. Gezinnen nodig ik uit om zeker naar de Esplanade te komen, want daar creëerde ik een reeks werken waarmee je kan spelen.” De streetart van Sonja past in het project ‘Kunst in de straat’ met als thema ‘Deel me je droom’. Er zijn verschillende routes uitgestippeld die je hier kan downloaden.